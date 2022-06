Jule Niemeiers geglückter Start in Wimbledon

"Traue ihr die Top 20 zu"

So unterlag sie der Schweizer Topspielerin Belinda Bencic in Berlin erst nach großem Kampf. Auch bei den French Open war sie der US-Amerikanerin Sloane Stephens lange ebenbürtig und verlor ganz knapp. Anfang Juni gewann Niemeier ihr erstes Challenger-Turnier im kroatischen Markarska.

Bundestrainerin Barbara Rittner

Rittner hält viel von dem sehr variablen Spiel der Dortmunderin. "Sie ist eine sehr intelligente Spielerin und hat ein unglaubliches Händchen. Jule besitzt alle Waffen für eine Spitzenspielerin. Ich traue ihr die Top 20 in der Welt zu" , sagt Rittner und erwähnt auch ihren Aufschlag, der in Berlin mit kraftvollen 198 km/h gemessen wurde. Auch wenn sie damit gerechnet habe, dass Niemeier schon etwas früher durchgestartet wäre, die Richtung stimme bei Niemeier, da ist sich die Chefin des deutschen Damen-Tennis sicher. Allerdings müsse sie noch an ihrer Beweglichkeit arbeiten und einen Tick "tougher" werden, so Rittner.

Sehr professionell aufgestellt

Helfen soll ihr dabei ihr neuer Trainer Christopher Kas, der Niemeier seit Mitte April vorrangig in der Regensburger Tennis Akademie von Michael Geserer betreut. "Christopher Kas wird Jule mit seiner positiven Ausstrahlung sehr helfen" , glaubt Rittner.

Jule Niemeier im Spiel gegen Wang in Wimbledon

Zuletzt stand Jule Niemeier dicht vor dem ersten Einzel-Einsatz in der Frauen-Nationalteam, dem Billie-Jean-King-Cup-Team. In Kasachstan entschied sich das Trainerteam im letzten Moment für die etwas erfahrenere Laura Siegemund.

Gute Chance gegen Kontaveit

Nun schaut auch Barbara Rittner mit Spannung auf den nächsten Auftritt Niemeiers an der Church Road in Wimbledon. Es geht in der zweiten Runde gegen die Weltranglistenzweite Anett Kontaveit aus Estland. Für Rittner allerdings kein Grund, tief zu stapeln.

"Ich glaube, dass sie eine gute Chance hat zu gewinnen." Zu gerne würde die Bundestrainerin in Wimbledon vor Ort sein und auch unterstützen, aufgrund einer noch abklingenden Corona-Erkrankung muss sie allerdings vom heimischen Köln aus zuschauen.