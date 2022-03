Extremschwimmer Wiersig: "Mit den Haien ist nicht gut Kirschen essen"

Was macht für Sie immer noch den Reiz solcher extremen Unternehmungen aus?

Wiersig: Ich bin ja gerne am Meer. Ich bin nicht nur gerne am Strand und mache Urlaub wie so viele andere Menschen auch, sondern ich gehe ja noch einen Schritt weiter. Ich erlebe halt gerne das Meer ganz direkt auf meine Art. In den vielen Jahren, die ich das mache, ist die Position als UN-Botschafter für Ozeane immer bedeutender geworden. Ich erlebe die Auswirkungen auf das Meer von uns Menschen wie Überfischung, Vermüllung, Klimawandel viel direkter. Viele Leute möchten das hören, die möchten daran teilhaben. Ich kann den einen oder anderen Impuls setzen, auch für junge Leute, für Kinder. Diese Aufgabe hat immer mehr Gewicht bekommen.

Was haben Sie sich über die Seychellen hinaus vorgenommen?

Wiersig: Von dem Punkt, mir selber etwas beweisen zu müssen, bin ich lange weg. Ich möchte mehr und mehr in die Siutation kommen, nicht mehr diese völlig wahnsinnigen Rekorde aufstellen zu müssen, gerade wenn es um Streckenlängen geht, sondern ich möchte meine Perspektive stärker über Bilder vermitteln. So sind wir beispielsweise mit Fernsehsendern im Gespräch, um diese Persepektive den Leuten näher zu bringen.

Das Gespräch führte Jens Mickler.