Düsseldorfer HC schießt sich mit späten Toren ins Finale

Stand: 31.05.2025, 16:12 Uhr

Die Hockey-Frauen des Düsseldorfer HC haben am Samstag beim Final Four in Krefeld knapp gegen den Großflottbecker THGC gewonnen und stehen im Finalspiel um die deutsche Meisterschaft.