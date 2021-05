Hockey: Düsseldorf und Köln triumphieren bei Final Four

Die Hockey-Frauen des Düsseldorfer HC haben das Final Four in Mannheim gewonnen. Im Endspiel setzten sie sich am Sonntag gegen den Mannheimer HC durch. Bei den Herren entthronte Rot-Weiss Köln Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim.