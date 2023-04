Es geht im Feldhockey per Spieldefinition schon Schlag auf Schlag. Aber auch zeitlich ist der Kalender voll mit Terminen. So wie der von Mats Grambusch, der Ende Januar als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft in Indien den WM-Titel holte. Großes Ziel ist nun der Triumph bei der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach im Sommer.

Doch vorher bietet sich für den 30-Jährigen die Chance auf Edelmetall mit seinem Klub Rot-Weiss Köln. Und zwar beim Finalturnier der European Hockey League (EHL) in Amsterdam (ab Donnerstag, 06.04.23). Im WDR-Gespräch gibt Grambusch die Marschroute vor: "Mit dem Verein gibt es nur zwei Titel im Jahr zu gewinnen. Dieser ist einer davon."