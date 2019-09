Gleich zum Start der Saison in den Feldhockey-Bundesligen hat Meister Uhlenhorst Mülheim bei den Männern eine Niederlage kassiert. In Hamburg unterlag die Mannschaft von Omar Schlingemann dem heimischen Polo-Club am Samstag (07.07.2019) mit 2:3. Auch der Crefelder HTC musste sich mit 1:3 beim Berliner HC geschlagen geben.

Besser lief es für Mitfavorit Rot-Weiß Köln. Das mit acht Nationalspielern gespickte Team aus dem Rheinland holte zum Auftakt einen 6:4-Erfolg gegen Harvestehude.

Video starten, abbrechen mit Escape Hockey-Modell Uhlenhorst - eine Erfolgsgeschichte mit Plan. Sportschau. . 13:31 Min. . Verfügbar bis 11.09.2019. Das Erste.

Am Sonntag geht es für Rot-Weiß am 2. Spieltag gegen den Großflottbecker HTC weiter. Krefeld muss zum Hamburger P.C. und Mülheim zum Berliner HC.