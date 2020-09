Für den Deutschen Fußballbund (DFB) hatten sie auch die Bewerbungsunterlagen für die Euro 2024 fertiggestellt. Nun sollten sie für den potenziellen Ausrichter, den Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (ADH), die am besten geeignete Region Deutschlands für die Ausrichtung einer Universiade herausfiltern. Ihr wenig überraschendes Resultat: die Rhein-Ruhr-Region.

Düsseldorf, Essen und Duisburg als Zentren

Um die Kosten möglichst gering zu halten, sollen ausschließlich bereits bestehende Sportstätten genutzt werden. Die müssten natürlich renoviert und modernisiert werden, finden sich aber in genügender Zahl hauptsächlich in den identifizierten Kerngebieten der Veranstaltung: den Messegeländen in Düsseldorf und Essen sowie im Sportpark Duisburg. Ebenfalls aus Kostengründen soll auf die Errichtung eines Sportlerdorfes verzichtet werden, die Athleten sollen alternativ in den umliegenden Hotels untergebracht werden.

Das Konzept mit 24 Wettkampfstätten an drei Hauptclustern und wenigen Einzelstandorten sieht ausschließlich die Nutzung bestehender und temporärer Anlagen an bereits bestehenden Standorten und auf Messeflächen vor. Mit Fahrzeiten von maximal 30 Minuten zwischen den Clustern wird genau jenes Regio-Konzept erfüllt, das auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) für seine künftigen Veranstaltungen als optimal herausgefiltert hat.

