Rekordversuch: Rhein-Schwimmer Heß erreicht Bonn

Menschen winken Heß zu

Der promovierte Wirtschaftsingenieur berichtete von etlichen interessanten Begegnungen bei seiner Tour. "Viele Menschen winken uns von Brücken und Schleusen zu." Eine Familie habe mit Keksen und Salzstangen am Ufer auf ihn gewartet.

Heß ist nicht er Erste, der den Rhein der Länge nach bezwingen will - mit nur 24 Tagen will er dies aber in so kurzer Zeit schaffen wie noch keiner vor ihm.

Auch im Dienste der Wissenschaft

Seine Aktion stellt er zudem in den Dienst der Forschung und arbeitet dazu mit Wissenschaftlern der sächsischen Hochschulen in Leipzig, Chemnitz und Mittweida sowie der Hochschule Furtwangen in Baden-Württemberg zusammen. So sammelt er Wasserproben, die Erkenntnisse über den Zustand des Rheins liefern sollen.

"Viele versuchen es immer darauf zu reduzieren, die eigenen körperlichen Grenzen austesten. Aber das ist es überhaupt nicht, wir haben vier Forschungsinstitute dabei" , sagte Heß dem WDR. "Es ist so ein bisschen der romantische Gedanke, das menschliche Wissen ein bisschen weiter zu bringen. Man war jetzt zwei Jahre im Homeoffice eingesperrt durch Corona, man hat wieder Lust wieder rauszugehen. “

Vor fünf Jahren ist Heß bereits den deutschen Teil der Elbe abwärts geschwommen: 620 Kilometer in zwölf Tagen.