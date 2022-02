Auch am Tag ihres 75. Geburtstags darf der Sport im Hause Ecker-Rosendahl nicht fehlen. Der Fernseher läuft - die Olympischen Winterspiele in Peking werden schon früh am morgen gebannt verfolgt.

Ecker-Rosendahl kritisiert olympische Entwicklung

Tauschen möchte die zweifache Olympiasiegerin von 1972 mit den Athletinnen und Athleten, die in Peking an den Start gehen, allerdings nicht. "Als Sportlerin wäre ich wegen der Pandemie nicht nach Peking gereist" , sagt die Wahl-Leverkusenerin in der "Welt am Sonntag". Für die frischgebackene 75-Jährige dienen die Sportler heutzutage nur für " ein Schaulaufen der Sponsoren ."