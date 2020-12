BHC siegt beim TVB Stuttgart

Der Bergische HC hat sein Auswärtsspiel am Samstag in der Handball-Bundesliga mit 30:26 (18:12) beim TVB Stuttgart gewonnen. Besonders in Halbzeit eins waren die Gäste klar überlegen. Stuttgart musste somit den BHC vorbeiziehen lassen, der sich auf Rang sieben verbesserte. Das angesetzte Parallelspiel der GWD Minden war aufgrund einer Quarantäne des Gegners, FA Göppingen, abgesetzt worden.

Rückraum des BHC stark

Das Spiel in Stuttgart begann auf Augenhöhe: Ging ein Team in Führung, zog das andere nach. Dieses Bild änderte sich nach rund zwölf Minuten. Sehr stark agierte für die Gäste vor allem Lukas Stutzke, der für vier der ersten sechs BHC-Treffer verantwortlich war. Tomas Babak brachte dann die Männer aus dem bergischen Land zum ersten Mal mit zwei Treffern in Führung. Nationalspieler David Schmidt erhöhte auf 9:6. Sebastian Damm setzte noch einen Wurf in die Maschen, bevor der TVB nach einer Viertelstunde eine Auszeit nahm.

Am Spiel änderte sich danach dennoch erstmal wenig. Der Rückraum des BHC um Babak, Schmidt und Stutzke durfte fast machen, was er wollte. Mit einer 18:12-Führung nach dreißig Minuten für die "bergischen Löwen" ging es in Durchgang zwei.