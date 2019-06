Publikumsliebling Roger Federer hat in Halle die Chance auf eine weitere Bestmarke in seiner außergewöhnlichen Tennis-Karriere. Der Rekordchampion entschied am Samstag (22.06.2019) das einseitige Halbfinale gegen den chancenlosen französischen Außenseiter Pierre-Hugues Herbert mit 6:3, 6:3 für sich und greift nach seinem zehnten Titel in Ostwestfalen. Noch bei keinem anderen Turnier hat Federer so oft triumphiert.

Das Halbfinale entwickelte sich von Beginn an zu Gunsten von Federer. Schnell lag die einstige Nummer eins der Tennis-Welt mit 3:0 vorn, mit seinem vierten Ass sicherte sich Federer nach 29 Minuten den ersten Satz - zur Freude der meisten der rund 11.000 Zuschauer.

Im ersten Duell mit dem Weltranglisten-43. Herbert ließ der Baseler auch im zweiten Satz nicht lange Spannung aufkommen. Seine Aufschlagspiele gewann er ungefährdet, eine unerreichbare Vorhand garantierte ihm das Break zum 4:3. Nach nur 62 Minuten nutzte Federer seinen ersten Matchball.

Goffin ringt Berrettini nieder

David Goffin

Im Endspiel am Sonntag trifft Federer auf David Goffin. Der 28-jährige Belgier hatte am Samstag den Italiener Matteo Berrettini mit 7:6 (7:4), 6:3 bezwungen und steht erstmals seit November 2017 wieder in einem Endspiel auf der ATP-Tour. Das Duell war lange hart umkämpft. Sowohl der leicht favorisierte Berrettini als auch Goffin brachten ihre Aufschlagsspiele zumeist deutlich durch.

Es ergab sich ein spannender Schlagabtausch, sodass der erste Satz im Tie-Break entschieden werden musste. Hier hatte dann Goffin, dessen starke Vorhand in entscheidenden Momenten den Unterschied machte, am bessere Ende für sich.