Unter stehenden Ovationen der 11.500 Zuschauer hat Roger Federer am Sonntag (23.06.2019) beim ATP-Turnier auf dem Rasen von Halle zum zehnten Mal den Siegerpokal entgegen genommen. "Die Zehn hier zu holen, ist unglaublich. Ich kann es kaum fassen", sagte er. Im Finale schlug der Schweizer David Goffin aus Belgien nach knapp eineinhalb Stunden mit 7:6 (7:2) und 6:1.

Damit hat Federer bei der 13. Final-Teilnahme seit seinem Debüt 2003 in Halle zum ersten Mal in seiner Karriere ein und dasselbe Turnier zehn Mal gewonnen. Insgesamt lautet seine Bilanz in Ostwestfalen 68 Siege bei nur sieben Niederlagen.

Hochklassiges Duell im ersten Satz

Im ersten Durchgang lieferten sich die beiden Finalisten eine Partie auf höchstem Niveau. Beim Stand von 2:2 hatte Goffin sogar drei Breakbälle, die Federer aber abwehren konnten. Im Tiebreak des ersten Satzes konnte Rasenspezialist Federer dann seine größerer Erfahrung nutzen. Beim Stand von 6:2 reichte dem 37-Jährigen der erste Satzball, als Goffin einen Return ins Aus schlug.