Sprintlegende Germar wird 85

Auf eine Party verzichtet Manfred Germar, der an diesem Dienstag (10.03.2020) 85 Jahre alt wird. "Seit zehn Jahren schon feiere ich meinen Geburtstag nicht mehr groß" , sagte die Sprintlegende im Interview. Auch in den Urlaub auf die Kanarischen Inseln mit Ehefrau Brigitta geht es diesmal nicht, stattdessen feiert die "Gazelle vom Rhein" Ehrentag am Dienstag im kleinen Kreis im Sauerland.

Mitglied der Rekord-Staffel 1958

Manfred Germar beim 100-Meter-Lauf in Stuttgart im Jahr 1961

Wie Armin Hary gehörte Germar einst zu jener Sprinterzunft in Deutschland, die selbst die erfolgsverwöhnten US -Stars das Fürchten lehrte. Der Kölner, seit 2006 Mitglied in der Hall of Fame des deutschen Sports, stand 1956 in Melbourne als einziger Europäer im Olympiafinale über 100 m und stellte in seiner Karriere sechs Europa- sowie neun deutsche Rekorde auf. 23-mal wurde Germar deutscher Meister.

Gemeinsam mit Manfred Steinbach, Martin Lauer und Heinz Fütterer lief er in der vermutlich besten deutschen Staffel der Geschichte 1958 in 39,5 Sekunden und zudem im Einzel über 200 m (20,6 Sekunden) Weltrekord. "Lange her" , sagt Germar, dem der Rücken etwas zu schaffen macht, aber sonst geht es Deutschlands Sportler des Jahres von 1957 "dem Alter entsprechend gut. Ich bin glücklich, dass noch alles in Ordnung ist."

Training mit dem "großen" Jesse Owens

Gleichzeitig erinnert er an seine zuletzt verstorbenen Sport-Kumpel wie Rudi Altig, Lauer, Fütterer oder Werner von Moltke. "Die Einschläge rücken näher" , sagt Germar, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Nur zu gern erinnert sich Germar an jenen Moment, der ihn mit einem Mann zusammenführte, der eines der größten Kapitel in der Weltgeschichte des Sports schrieb. "Es war, als wenn man den lieben Gott trifft und dieser sich dann einen Tag Zeit nimmt für das Training mit einem unbekannten 21-Jährigen" , sagt Germar über sein Treffen mit Jesse Owens.

Der vierfache Berlin-Olympiasieger, 1956 in Melbourne als Repräsentant eines Getränke-Giganten vor Ort, zeigte dem Youngster Tage vor dem Auftakt der Spiele, wie man dies und das verbessert. "Es war für mich unglaublich, wie nett und natürlich dieser Mensch angesichts seiner unglaublichen Leistungen war" , erinnert sich Germar.

Seit 40 Jahren bei der Sporthilfe tätig