Brinkmann gewinnt German-Masters-Turnier in Leipzig

Der 23-Jährige setzte sich am Samstag in Leipzig im Finalgefecht gegen Richard Schmidt (Tauberbischofsheim) mit 15:14 durch. Der Deutsche Fechter-Bund hatte die Turnierserie für die Bundeskader-Athleten als Ersatz für die wegen der Corona-Pandemie abgesagten deutschen Meisterschaften geschaffen. Am Sonntag fechten in Leipzig die Degendamen.