Jan-Lennard Struff ist bei den French Open in Paris in die zweite Runde eingezogen. Der 29-Jährige aus Warstein rang seinen an Nummer 20 gesetzten Kontrahenten am Montag (27.05.2019) mit 7:6 (7:1), 6:3, 6:4 nieder. Nach 2:10 Stunden verwandelte der seit Wochen stark spielende Struff seinen ersten Matchball. Struff trifft jetzt auf den US-Amerikaner Tennys Sandgren oder Radu Albot aus Moldau.