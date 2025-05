French Open: Kniffliges Los für Struff, schwere Aufgabe für Altmaier

Der Warsteiner Struff trifft beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres in der ersten Runde auf den Österreicher Sebastian Ofner. Ofner, aktuell zwar nur Nummer 128 der Welt, befindet sich nach sieben Monaten Verletzungspause auf Comeback Tour. Zuletzt hat der 29-Jährige jedoch mit guten Ergebnissen auf sich Aufmerksam gemacht. Beim Masters in Rom kämpfte er sich aus der Qualifikation bis in die dritte Runde und schlug unter anderem auch den US-Amerikanischen Topspieler Francis Tiafoe.

Für Struff ist es dagegen bislang ein Jahr zum Vergessen. Bei den vergangenen Turnieren war für den 35-Jährigen meist schon in der ersten Runde Schluss. Nur in Madrid schaffte er es in Runde zwei, nachdem sein Erstrundengegner Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden aufgeben musste. Beim Turnier in Hamburg verlor Struff zuletzt in der ersten Runde gegen den 17-Jährigen Justin Engel.