Im Freien Training hat Nico Hülkenberg schon mal die Nase vorne gehabt: Der Formel-1-Pilot aus Emmerich fuhr auf der Rennstrecke in Melbourne die siebtschnellste Zeit, vor seinem neuen Teamkollegen Daniel Ricciardo. In Australien beginnt an diesem Wochenende die Formel-1-Saison und Hülkenberg steht vor einer entscheidenden Saison. "Nicos Leistung ist jetzt erstmals wirklich messbar. Das wissen wir, das weiß er. Dieses Jahr ist für ihn Risiko und Chance zugleich" , sagt Renault-Teamchef Cyril Abiteboul.

Konkurrent im eigenen Team