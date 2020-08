Nico Hülkenbergs Formel-1-Comeback war vorbei, bevor es überhaupt richtig losging. Wegen eines technischen Problems konnte er am Sonntag (02.08.2020) nicht beim Großen Preis von Großbritannien an den Start gehen.

Hülkenberg: " Das ist bitter. "

Hülkenberg schaffte es mit seinem Auto nicht aus der Boxengasse, die Antriebseinheit war wohl defekt. Bis kurz vor Rennbeginn arbeiteten die Techniker am Auto, konnten das Problem aber nicht lösen. " Der Motor war nicht zu starten. Das ist bitter. Ein krasser Krimi, in dem ich mich befinde. Es ging nix, da war nix zu reparieren ", sagte Hülkenberg bei RTL.

Nach acht Monaten Formel-1-Pause sollte Hülkenberg eigentlich Sergio Perez vertreten. Der Mexikaner war positiv auf das Coronavirus getestet worden und konnte deshalb nicht für Racing Point an den Start gehen. Das Rennen gewann am Ende Weltmeister Lewis Hamilton vor Max Verstappen und Charles Leclerc. Sebastian Vettel landete auf dem zehnten Platz.

Wohl zweite Chance für Hülkenberg

Hülkenberg fuhr bis 2016 mehrere Jahre für Racing Points Vorgänger Force India. Zuletzt war er von 2017 bis 2019 für Renault aktiv, hatte aber keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Nach acht Monaten Pause sollte Hülkenberg nun sein Comeback feiern.

Immerhin: Es gibt noch Hoffnung. Hülkenberg könnte in der kommenden Woche beim zweiten Formel-1-Rennen in Silverstone zum Einsatz kommen. " Höchstwahrscheinlich wird er das nächste Rennen bestreiten ", sagte Teamchef Otmar Szafnauer vom Rennstall Racing Point am Sonntag bei Sky. Eine finale Entscheidung werde am Mittwoch oder Donnerstag fallen. Erst dann steht fest, ob Stammfahrer Sergio Perez von den Ärzten die Freigabe bekommt.

Stand: 02.08.2020, 16:40