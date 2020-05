Keine Dusche, Abstand und Personenbegrenzungen. Mit diesen und weiteren Regeln starten am Montag (11.05.2020) die Fitnessstudios in NRW. Zwei Monate hatten sie wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

" Wir sind froh, dass wir wieder öffnen dürfen ", sagt Pascal Ribnikar, Geschäftsführer eines Fitnessstudios in Dortmund. Er ist mit den neuen Regeln einverstanden. " Es ist klar, dass ein Fitnesstraining in Coronazeiten anders aussehen muss ", erklärt er.

Kunden müssen in Trainingskleidung kommen