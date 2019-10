Die Finals 2020 kommen nach NRW

Die "Finals Rhein Ruhr 2020" finden am ersten Juni-Wochenende in Aachen, Düsseldorf, Duisburg und Oberhausen statt. Das erfolgreiche Multisportevent, das im August seine Premiere in Berlin feierte, wird somit im kommenden Jahr fortgesetzt. Das Land Nordrhein Westfalen sowie die übertragenden TV-Anstalten ARD und ZDF einigten sich auf die Metropolenregion Rhein-Ruhr als Austragungsort.

Premiere ein voller Erfolg

Die Premiere in Berlin war ein voller Erfolg. Insgesamt mehr als 3.300 Athleten kämpften in der Hauptstadt um 202 nationale Meistertitel. 178.000 Besucher sorgten für volle Tribünen. Hinzu kamen bis zu zwei Millionen Zuschauer vor den TV-Bildschirmen.

Stand: 31.10.2019, 10:14