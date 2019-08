Die Finals aus NRW-Sicht: Sechs Mal Gold am Samstag

Im Rahmen der Finals in Berlin haben sich der Essener Poul Zellmann und die Kölnerin Jessica Felsner bei der Schwimm- DM jeweils die Goldmedaille gesichert.

Über 200 Meter Freistil verwies Zellmann am Samstag (03.08.2019) in 1:47,55 Minuten Jacob Heidtmann (Elmshorn/1:48,45) und Max Nowosad (Berlin/1:48,66) auf die Plätze zwei und drei. Felsner siegte über 50 Meter Freistil in 25,03 Sekunden vor Jessica Steiger (Gladbeck/25,11) und Isabel Marie Gose (Heidelberg/25,67).

Jeweils die Silbermedaille sicherten sich Max Pilger (Essen) über 200 Meter Brust, Kathrin Demler (Essen) über 200 Meter Lagen, Lisa Höpink (Essen) über 50 Meter Schmetterling und Emilie Boll (Dormagen) über 50 Meter Brust. Über 1.500 Meter Freistil holte der Dortmunder Cedric Büssing Bronze.

Klosterhalfen rennt zu deutschem Rekord

Ausnahmeläuferin Konstanze Klosterhalfen sorgte für einen weiteren Paukenschlag gesorgt und stürmte zum nächsten deutschen Rekord gestürmt. Die 22-Jährige aus Leverkusen blieb über 5.000 m in 14:26,76 Minuten mehr als 15 Sekunden unter der 20 Jahre alten bisherigen Bestmarke von Irina Mikitenko aus dem Jahr 1999 (14:42,03). Über 100 Meter Hürden der Frauen lief Neele Schuten (Gladbeck/13,44 Sekunden) auf Rang zwei. Erste wurde Cindy Roleder (Halle/Saale/12,90).