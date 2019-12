Unter anderem Tischtennis-Spieler Timo Boll, die Leichtathletin Konstanze Klosterhalfen und der Ruder-Achter sind bei der Sportlerwahl Nordrhein-Westfalen geehrt worden. Der 38 Jahre alte Boll gewann am Freitagabend (13.12.2019) in Düsseldorf bereits zum vierten Mal nach 2009, 2010 und 2011 in der Kategorie "Sportler des Jahres".

Die WM-Dritte über 5.000 Meter Klosterhalfen wurde zum zweiten Mal vom Land NRW ausgezeichnet. Vor drei Jahren war die heute 22-Jährige noch "Newcomerin des Jahres". Dieser Titel ging in diesem Jahr an die Turnerin Sarah Voss.