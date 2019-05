Der einstige Mülheimer Christopher Rühr (Rot-Weiss Köln) erinnert sich an das letztjährige Finale: "Es tat doppelt weh, gegen meinen Ex- und Jugendverein so ein Finale zu verlieren." Der Titel solle jetzt aber wieder nach Köln kommen. Die Rot-Weissen treten im zweiten Halbfinale (Samstag, 18 Uhr) als Tabellenzweiter gegen den drittplatzierten Mannheimer HC an. Eine Wiederauflage des NRW -internen Finales am Sonntag (15 Uhr) wäre also möglich.

Kann Düsseldorf die Favoriten überraschen?

Selin Oruz und ihr Düsseldorfer HC bekommen es als Dritter der Hauptrunde im zweiten Frauen-Halbfinale (Samstag, 13 Uhr) mit dem zweitplatzierten Mannheimer HC zu tun. Das erste Halbfinale spielen Hauptrundensieger UHC Hamburg und der Club an der Alster aus.

Vergangenes Jahr war für die Düsseldorferinnen im Halbfinale gegen den späteren Meister Club an der Alster Endstation, dieses Jahr soll es mit dem Meistertitel klappen. Das Finale der Frauen findet Sonntag um 12 Uhr statt.

Gemeinsame Meister-Party (noch) nicht geplant