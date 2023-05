Die 23 Jahre alte Europameisterin beklagt die " herausfordernde Situation " in ihrer Sportart - und ärgert sich darüber, dass es von der sportlichen Führung keinen Handlungsleitfaden gebe. Die Entscheidung werde auf die einzelnen Athletinnen abgewälzt. " Es ist gerade eine stressige Phase ", sagte Ebert. Ein Boykott kommt allerdings nicht in Frage. " Wenn ich meinen Traum von Olympia verfolgen will, habe ich keine andere Wahl ", so die Weltranglisten-Vierte.