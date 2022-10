Energiekrise: Sportvereine in finanziellen Nöten

Über 1.500 Sportvereine aus NRW haben sich an der gerade zu Ende gegangenen Umfrage beteiligt, die der Deutsche Olympische Sportbund DOSB zusammen mit den Landessportbünden bundesweit durchgeführt hat, um sich ein umfassendes Bild der aktuellen Situation im organisierten Sport zu verschaffen. Erste Auswertungen der Umfrage zeigen: Die hohen Energiekosten bedrohen die Existenz vieler Vereine.

Sportvereine vor ungewisser Zukunft

Laut Umfrage befürchten 40% der nordrhein-westfälischen Sportvereine im kommenden Jahr starke finanzielle Auswirkungen für ihren Verein, jeder zwanzigste Klub sieht sich aktuell sogar akut in seiner Existenz bedroht. "Wie können wir die Rechnung noch bezahlen und wie sollen wir zukünftige stemmen?", das ist eine Frage, die sich viele unserer Sportvereine gerade stellen, sagt der Vorstandsvorsitzende des Landessportbundes NRW Dr. Christoph Niessen im Gespräch mit dem WDR. In vielen Sportvereinen würde man mit sorgenvoller Miene in die Zukunft schauen.

Mitgliedschaft im Verein noch finanzierbar?

Die aktuelle Situation sei nicht mit der Coronakrise zu vergleichen, in der Mitglieder während des Lockdowns zwar aus den Vereinen austraten, viele ihrem Klub aber auch weiterhin die Treue hielten und nach der Wiederöffnung der Sportstätten zurückkehrten. In diesem Herbst stelle sich privat jeder die Frage, wie er die gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten stemmen könne, so Niessen, und auch eine Mitgliedschaft in einem Sportverein.

TSV Bayer 04 Leverkusen setzt Mitgliedsbeiträge aus

Das merkt man auch beim TSV Bayer 04 Leverkusen, einem der mitgliederstärksten Vereine in NRW. In den letzten Woche hätten sich immer wieder Vereinsmitglieder bei ihr gemeldet, berichtet Geschäftsführerin Anne Wingchen. Besonders ältere Menschen wollten sich abmelden, weil sie nicht wüssten, wie sie finanziell über den Winter kämen. "Wir sind glücklicherweise in der Lage, dass wir in solchen Fällen bei nachgewiesener Bedürftigkeit den Mitgliedsbeitrag für einige Monate aussetzen und erst nach dem Winter wieder aufnehmen können. Diese Möglichkeit haben wir als großer Verein, ein kleiner Verein kann sich das gar nicht leisten", so Wingchen.

Beitragserhöhung reicht nicht aus

Den Vereinsbeitrag erhöhen, um die gestiegenen Energiekosten auf die Mitglieder umzulegen, auch darüber würden sich Sportvereine Gedanken machen, erzählt LSB-Vorstand Niessen. "Aber eine solche Erhöhung kann die explodierenden Energiekosten nicht abfedern."