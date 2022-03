Eiskunstlauf-WM: Starostin und Schott wollen überzeugen

Geboren in St. Petersburg, gemeldet in der Oberpfalz. Er trainiert in Belgien, sein Heimatverein ist Westfalen Dortmund: Polyglotter geht es kaum - und deshalb darf sich Nikita Starostin auf sein Debüt für Deutschland bei den am Mittwoch in Montpellier beginnenden Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften freuen.

Denn wie fast zwei Dutzend anderer Athleten wird der 19 Jahre alte für Deutschland startende Russe nicht vom Bannstrahl des Eislauf-Weltverbandes ISU erfasst. Ausgeschlossen wegen der russischen Invasion in die Ukraine sind nur Läufer aus Russland und Belarus, die für ihr Heimatland an den Start gegangen wären.

Debüt für Deutschland bei der EM im Januar

Aber schon seit Jahren verlassen Top-Athleten, die es in der Eiskunstlauf-Weltmacht Russland nicht ganz an die Spitze schaffen, das Land und gehen ins sportliche Exil: nach Kasachstan, Aserbaidschan, Georgien, Polen, Ungarn, Tschechien - oder eben nach Deutschland wie Starostin.

Die Mutter des 19-Jährigen ist in zweiter Ehe mit einem Deutschen verheiratet, seit 2018 startet Starostin für die deutsche Eislauf-Union (DEU). Und schon bei den europäischen Titelkämpfen im Januar in Tallinn überraschte der Debütant mit einem 13. Platz. Danach sei er "in ein Loch gefallen" und ihm habe zeitweise die Motivation gefehlt, sagte Starostin der Sportschau. Diese habe er aber inzwischen wiedergefunden und freue sich nun auf die Weltmeisterschaften.

Vordere Platzierung für Starostin unwahrscheinlich

In Montpellier will der WM-Novize Starostin nach eigener Aussage "zwei saubere Programme laufen" und dann mal sehen, was möglich ist. Möglich macht die Teilnahme ein Passus im ISU -Reglement, demzufolge man auch für ein Land starten darf, dessen Staatsangehörigkeit man (noch) gar nicht hat.

Bei Olympia ist das vorgeschrieben, doch bis 2026 sollte im Falle Starostin dieses Problem gelöst sein. Noch aber "spricht" er am liebsten mit den Schlittschuhen für Deutschland, verbal kommt Starostin noch öfter ins Stolpern.

Schott dabei, Müller/Dieck nicht

Eiskunstläuferin Nicole Schott in Aktion

Neben Starostin ist die Nicole Schott die einzige andere deutsche Einzelläuferin bei der WM. Die Dortmunderin war auch bei den Olympischen Spielen in Peking im Februar an den Start gegangen und hatte in der Kür den 17. Platz belegt. Nach einer Saisonbestleistung im Kurzprogramm hatte Schott noch auf Platz 14 gelegen, konnte diese Leistung im Finale jedoch nicht wiederholen.