Nicole Schott läuft bei den deutschen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Oberstdorf mühelos ihrem siebten nationalen Titel entgegen. Die für den Essener JEV startende Sportsoldatin blieb im Kurzprogramm vor gut 1000 Zuschauern ohne größere Fehler und setzte sich mit 64,89 Punkten deutlich an die Spitze. Die WM-Zehnte geht mit einem komfortablen Vorsprung von mehr als 13 Zählern auf die Mannheimerin Kristina Isaev in die Kürentscheidung am Freitag (06.01.2023).

Hartnäckige Long-Covid-Probleme hatten Schott bei der Vorbereitung auf den nach-olympischen Winter immer wieder zurückgeworfen. " Es ging mir richtig schlecht. Meine Lungenfunktion war so schwach wie die einer 90-Jährigen. Wochenlang ging mein Husten nicht weg ", berichtete Schott. Erst Ende Juli, so die zweimalige Olympiateilnehmerin weiter, habe sie wieder langsam mit dem Training beginnen können.

Starostin hofft noch auf den Sieg

In der Männer-Konkurrenz kommt es in der Kür zu einem Duell zwischen dem Berliner Kai Jagoda und Nikita Starostin. Der Dortmunder stürzte bei seinem West-Side-Story-Programm beim dreifachen Axel und geht mit 70,26 Punkten als Verfolger von Jagoda (75,36 Zähler) in die Entscheidung.

