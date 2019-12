KEC gewinnt dramatisch in Berlin - Torfestival in Krefeld

Achterbahnfahrt für Krefeld

Die Partie in Krefeld begann furios: Der KEV musste bereits in den ersten fünf Minuten zwei Mal in Unterzahl agieren. Kurz nachdem das Team von Brandon Reid wieder vollzählig war, ging Krefeld mit einen Doppelschlag durch William Besse (7.) und Jeremy Welsh (8.) innerhalb von 32 Sekunden mit 2:0 Führung. In der 13. Minute verkürzte Christopher Bourque auf 1:2, Philip Gogulla erzielte noch im ersten Drittel den 2:2-Ausgleich.

KEV-Torwart Dimitri Pätzold (r.) wird die Sicht verdeckt

Das zweite Drittel begann mit einer Krefelder Strafe und folgend mit einem Doppelschlag der Gäste. Bourque (25.) und Peterka (26.) brachten München in weniger als einer Minute mit zwei Toren in Führung. Wieder nur weniger als eine Minute später netzte Noonan zum 3:4 ein (27:). Am Ende des zweiten Abschnitts sorgten wieder Peterka (31.) und Gogulla (38.) für klare Verhältnisse. Laurin Braun verkürzte noch einmal auf 4:6 (40.)

Mit dem 4:6 ging es ins letzte Drittel, in dem Krefeld noch einmal hoffen durfte. Durch den Treffer von Chad Costello zum 5:6 (43.) wurde die Partie noch einmal spannend. Schließlich setzte Red Bull München durch die Treffer durch Schütz (47.) und Parkers (57.) zum 5:8 den Schlusspunkt eines turbulenten Spiels.