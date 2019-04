Vorjahressieger Gröschel, beim EM-Marathon 2018 in Berlin als Elfter bester Deutscher, siegte in 2:13:49 Stunden und blieb erstmals unter 2:14. Scherl, die erst am Samstag nachgemeldet hatte, sicherte sich in 2:32:55 ebenso wie Gröschel DM-Titel und Gesamtsieg. "Ich bin noch nie deutsche Meisterin geworden, damit ist heute ein Traum in Erfüllung gegangen" , kommentierte Scherl.

Überschattet wurde die Veranstaltung in der NRW-Landeshauptstadt vom Zusammenbruch eines 32 Jahre alten Läufers, der noch an Ort und Stelle reanimiert werden musste. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Der Betroffene wurde in ein Krankenhaus gebracht, über seinen aktuellen Zustand war zunächst nichts bekannt.

sid/dpa | Stand: 28.04.2019, 13:44