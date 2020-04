Anmeldung kostenlos

Die Anmeldung sei kostenlos, aber laut Oberem noch nicht geöffnet. Der Termin steht jedoch schon fest: Vom 24. April bis zum 21. Mai haben Läufer Zeit, den Marathon, bzw. Halbmarathon zu absolvieren. "Es muss natürlich schon an einem Stück gelaufen werden, aber auch nicht schnell. Man muss also gar keine Bestzeit aufstellen, das ist in diesen Zeiten auch überhaupt nicht gefragt. Wichtig ist, dass man es alleine macht" , sagte Oberem. Laut "Keep Moving" kann die Strecke sogar auf dem Laufband zurückgelegt werden.