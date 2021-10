Die NFL wird in den kommenden Jahren reguläre Ligaspiele in Deutschland austragen und hat dafür drei Städte in die engere Wahl als Spielorte genommen. Wie die National Football League am Dienstag mitteilte, wurden unter zahlreichen Bewerbern jetzt Düsseldorf, Frankfurt/Main und München ausgewählt. Die Städte würden an tiefer gehenden Gesprächen über die Austragung von Spielen in Deutschland teilnehmen.

Infrastruktur spielt tragende Rolle

Bereits im September hatte NFL-Europe-Chef Brett Gosper angekündigt, dass 2022 der frühestmögliche Termin sei, spätestens aber 2023. Die Entscheidung über den deutschen Spielort soll voraussichtlich im Dezember fallen. Mindestanforderung sei eine Stadionkapazität von mehr als 45 000 Zuschauern. Infrastruktur wie Kabinen im Stadion, Transportmöglichkeiten und Flughafen seien wichtige Kriterien. Geplant sei eine vierjährige Partnerschaft.

"Neben der Suche nach einem Stadion, das die Logistik eines NFL-Spiels vollständig bewältigen kann, möchten wir mit einem Gastgeberkonsortium zusammenarbeiten, das lokale und regionale Behörden, Stadionbesitzer, lokale Interessengruppen und potenzielle kommerzielle Partner umfasst. Wir möchten, dass dies eine langfristige Partnerschaft wird" , sagte Brett Gosper, Europa-Chef der weltweit wichtigsten American-Football-Liga.

Finale der EFL bereits in Düsseldorf

In Düsseldorf hatte am 26. September bereits das Finale der European League of Football (ELF) stattgefunden. Düssledorfs Oberbürgemeister Stephan Keller rechnet sich für die Arena in Düsseldorf gute Chancen auf die NFL aus: "Durch die Ausrichtung zahlreicher namhafter und internationaler Sportgroßveranstaltungen verfügt die Sportstadt Düsseldorf über die nötigen Erfahrungen und die passende Infrastruktur. Düsseldorf brennt für Football und ist bereit, die Football-Hauptstadt Deutschlands zu werden."

Neben Deutschland sollen auch in Mexiko und weiterhin in London NFL-Spiele ausgetragen werden. Dort gastiert die Liga bereits. Am kommenden Sonntag etwa treffen in London die Jacksonville Jaguars und die Miami Dolphins aufeinander. Dies ist das 30. NFL-Gastspiel in London seit 2007.

red/dpa | Stand: 12.10.2021, 12:45