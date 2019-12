Benedikt Duda - im Tischtennis-Doppel plötzlich Weltspitze

In der Tat steht Bundestrainer Jörg Roßkopf vor der Qual der Wahl. Denn neben Duda/Qiu hat er in Timo Boll und Patrick Franziska ein weiteres Weltklasse-Doppel zur Verfügung. Teilweise muss er sich bei großen Turnieren entscheiden, auf welche Konstellation er setzt. Dazu üben von hinten noch Ruwen Filus und Ricardo Walther als drittes deutsches Doppel Druck aus. "Unser Ziel ist es, bei so vielen großen Turnieren dabei zu sein, wie es geht" , schaut Duda auf 2020 - und schielt wohl vor allem auf Olympia.

Duda: "Wollen alles genießen"

Vorher aber wollen Duda und Qiu die ITTF Finals "genießen". "Wir wissen gar nicht, wie das da abläuft. Jede weitere Runde ist ein Erfolg" , zeigt sich Duda entspannt vor dem Abschlussturnier. Ein großes Ziel hat er für die nähere Zukunft aber dennoch - das interne deutsche Duell gegen Franziska und Boll gewinnen: "Wir wollen sie unbedingt einmal schlagen und sie nicht gegen uns verlieren. Das pusht uns natürlich zusätzlich."

Stand: 11.12.2019, 07:00