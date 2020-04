" Wenn ich ein halbes Semester nur digital arbeite und dann erst in die praktischen Sportkurse starte, dann ist die körperliche Belastung plötzlich groß. Ich muss in kurzer Zeit mehr Sport machen. Da sollten die Hochschulen überlegen, die Leistungsanforderungen herunterzuschrauben ", erklärt Starkloff.

Finanzielle Probleme