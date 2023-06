"Die Finals sind eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass wir in der Lage sind, große Sportveranstaltungen auszurichten, die eben nicht nur in einer Stadt stattfinden, sondern in Kooperation der Städte untereinander zum Erfolg geführt werden können" , sagte der CDU-Politiker am Donnerstag (29.06.2023) in Duisburg.

Keller führte weiter aus: "Ich stehe voll hinter der Bewegung, die versucht, Olympia an Rhein und Ruhr auszurichten. Das wäre eine Riesenchance für NRW und für die Rhein-Ruhr-Region ganz besonders."

Viertägiges Multisport-Event in Rhein-Ruhr-Region

Vom kommenden Donnerstag an werden an vier Tagen in 18 Sportarten 159 Meistertitel vergeben. Die meisten Veranstaltungen finden in Düsseldorf und Duisburg statt.