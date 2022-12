Das Ehrenamt hält wichtige Teile der Gesellschaft zusammen, auch im Sport. Dieser Punkt ist bei Nina Holtgrewe eindeutig rauszuhören. Sie ist Event-Direktorin des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Und hat mit der Organisation der Europameisterschaft 2023, die im August (18.-27.) auf dem Gelände des Hockeyparks Mönchengladbach stattfindet, schon jetzt alle Hände voll zu tun.

Denn pünktlich zum internationalen Tag des Ehrenamts, der von den Vereinten Nationen zur Anerkennung und Förderung freiwilligen Engagements zum Jahr 1986 eingeführt wurde, hoffen auch Holtgrewe und der DHB auf viele Anmeldungen für die Feldhockey-EM der Frauen und Männer sowie das entsprechende Special-Hockey-Turnier für Menschen mit Behinderung.

Volunteer ist nicht gleich Volunteer

Organisatorisch kommt da einiges zusammen, erklärt Holtgrewe im WDR-Gespräch. "Wir haben acht Damen, acht Herrenteams und zwölf Special-Teams am Start" , berichtet die DHB-Event-Direktorin. Und diese Teams werden unter anderem von Bernd Schuckmann und seinem Team betreut. Der 51-Jährige engagiert sich im Rahmen der EM als Teambetreuer, arbeitet dort Hand in Hand mit den besten europäischen Feldhockey-Mannschaften und ihrem Organisationsstab.

Schuckmann engagiert sich seit 18 Jahren ehrenamtlich im Hockeysport, hat vom DHB schon die "Goldene Ehrennadel" für besondere Verdienste um den deutschen Hockeysport bekommen, im Mai 2021 war das. Im Vordergrund stand damals die Arbeit am Hygienemanagement während der Corona-Pandemie.

Doch Volunteer ist nicht gleich Volunteer, das betonen Schuckmann und Holtgrewe beide. Einsatzmöglichkeiten gibt es viele, etwa als "Ordner, Betreuungsperson im Kinderdorf, im Medienzentrum" – und sogar im Bereich der "Physiotherapie" . Der Langzeit-Ehrenamtler erklärt: "Der Bereich Teambetreuung ist für mich etwas Neues. Bei der U18-EM war ich schon mal nah dran, jetzt führe ich die Teams auch intensiver bei der kommenden EM. Ich organisiere einfach gerne. Fahrdienst organisieren, Hotel buchen... ich freue mich drauf."

Ehrenamt gerade in finanzschwächeren Verbänden dringend benötigt

Laut Holtgrewe sei die Durchführung von Groß-Events ohne Ehrenamtler wie Schuckmann deshalb überhaupt nicht möglich. Gebraucht werden Leute an allen Ecken und Enden, vor allem bei Sportverbänden abseits des Männerfußballs.