Darts-WM: Kölner Florian Hempel steht in nächster Runde

Debütant Florian Hempel hat das deutsche Duell bei der Darts-WM für sich entschieden und seinen Landsmann Martin Schindler besiegt. Der Kölner setzte sich am Sonntagabend in London klar mit 3:0 durch und steht in der nächsten Runde.