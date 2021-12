Darts-Profi Hempel verpasst Achtelfinale bei der WM

Hempel fehlte noch die nötige Präzision und Konstanz im Wurf, traf kaum Triple-Felder. Smith schaffte das Break. Der Australier spielte ein 106er Average, Hempels lag bei 78 - Smith checkte im dritten Leg die 102 Punkte, sorgte für das erste High Finish der Partie und holte den ersten Satz.

Hempel kämpft sich im zweiten Satz rein

Hempel übte lange nicht genug Druck auf Smith aus - und nutzte zunächst auch die wenigen Patzer des Australiers nicht, um sich richtig ins Spiel zu holen. Doch dann, nachdem er fünf Legs in Serie abgegeben hatte, verkürzte er im zweiten Satz auf 1:2.

Video starten, abbrechen mit Escape Florian Hempel: "Die Briten können mein Einlauflied mittlerweile mitsingen". Sportschau. . 01:58 Min. . Verfügbar bis 23.12.2022. Das Erste.

Dieses Erfolgserlebnis gab Hempel ein wenig Auftrieb, er glich nach Legs sofort aus zum 2:2. Allerdings kostete ihn der meist unsaubere erste Dart den zweiten Satz.

Smith schwächelt - Hempel kämpft sich ran

Smith ließ dann einige mögliche Tops-Finishs aus, hatte eine echte Schwächephase. Hempel kämpfte sich ran. Mit seiner zweiten 180 startete er ins dritte Leg des dritten Satzes und verschaffte sich Luft, um es vergleichsweise entspannt zu Ende zu spielen.

Auch der erste Dart saß nun viel besser, Hempel nahm das Momentum und eine gute Doppel-Quote mit in den vierten Satz. Der Wahl-Kölner verpasste aber das Break, Smith hielt wieder mit. Und holte in Satz vier auch das Break - besonders schmerzhaft für Hempel, der eigentlich besser in diesen Abschnitt gestartet war.

Er ließ sich aber nicht abschütteln, holte sich das Break zurück. Es blieb eng. Nach einem verpassten High Finish von Hempel jubelte dann aber wieder Smith - 3:1 nach Sätzen für den Australier.

Smith bleibt cool beim Matchdart

Mit einem Bullseye-Finish schnappte sich Hempel dann das erste Leg im fünften Satz und holte sich Selbstvertrauen. Im entscheidenden Leg war beiden Kontrahenten die Anspannung anzusehen, die Wurfquote war schwach. Smith nutzte seinen ersten Matchdart.

jti | Stand: 27.12.2021, 18:46