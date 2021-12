Darts | WM in London

Achtelfinale im Visier: Dartsprofi Hempel leichter Favorit

Dartsprofi Florian Hempel spielt in der 3. Runde der Darts-WM um den größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn. Am Montag (16 Uhr) tritt der Kölner gegen Raymond Smith an.