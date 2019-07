Deutschlands Nummer zwei Martin Schindler (Strausberg) hat in der Nacht auf Samstag (13.07.2019) beim German Darts Masters in Köln für die Sensation gesorgt und Weltmeister Michael van Gerwen (Niederlande) aus dem Turnier geworfen. Schindler zeigte nach 1:5-Rückstand ein starkes Comeback und gewann mit 6:5.

Im Viertelfinale am Samstag trifft Schindler auf Titelverteidiger Mensur Suljovic (Österreich), der gegen Maik Langendorf aus Hameln mit 6:2 gewann. " Es ist so genial, ich stand auf der Bühne, meine Hand hat gezittert, meine Knie haben gezittert ", sagte ein überwältigter Schindler. " Wenn du so etwas schaffst, das ist schon fantastisch. "

Max Hopp verliert gegen Weltranglistenzweiten

Deutschlands Top-Spieler Max Hopp (Kottengrün) scheiterte dagegen an seiner Auftakthürde. Die Nummer 25 der Welt verlor gegen den Weltranglistenzweiten Rob Cross (England) trotz starker Leistung und des besten Punkteschnitts aller Spieler 4:6. Im Viertelfinale trifft Cross auf Gabriel Clemens (Saarwellingen). Der 35-Jährige setzte sich gegen den fünfmaligen Weltmeister und Publikumsliebling Raymond van Barneveld (Niederlande) ungefährdet mit 6:3 durch.