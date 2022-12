Florian Hempel sang auf der größtmöglichen Darts-Bühne lauthals seinen Einlaufsong "Kölsche Jung", er brachte die Nummer fünf der Welt schwer ins Wanken, der "Ally Pally" bebte: Doch statt im Schatten des Big Ben wird Hempel Weihnachten unter dem heimischen Kölner Dom feiern müssen. Zur WM-Sensation gegen Luke Humphries fehlten in den entscheidenden Situationen lediglich Millimeter. Und genau das macht Hoffnung.

Hempel schaut optimistisch auf nächstes Jahr