Der deutsche Dartsprofi Ricardo Pietreczko bezwang den Schotten Wright in der zweiten Runde und sorgte damit für einen echten Paukenschlag bei dem Wettbewerb. Der 28-jährige Berliner Pietreczko drehte am Samstag einen 1:5-Rückstand zu einem 6:5-Sieg in Legs und wehrte dabei sechs Matchdarts des zweimaligen Weltmeisters ab.

"Es ist einfach geil. Ich liebe dieses Publikum" , sagte Pietreczko, während die deutschen Fans im Hintergrund "Oh, wie ist das schön" skandierten. Erstmals in seiner Karriere gewann der Weltranglisten-74. auf der Tour gegen einen gesetzten Spieler. Im Achtelfinale am Sonntag wartet nun der Engländer Stephen Bunting auf Pietreczko, der in der Darts-Szene als "Pikachu" bekannt ist.