Darts ist immer noch eine sehr britische Angelegenheit. Dies sieht man unter anderem am Preisgeld für das Turnier der European Tour am Wochenende, das in der britischen Landeswährung ausgezahlt wird: 135.000 Pfund werden von der Professional Darts Cooperation (PDC) an die Spieler verteilt. Dass Darts auch außerhalb des Vereinigten Königreichs inzwischen viele Fans hat, sieht man wiederum daran, dass das erste Turnier der European Tour in Leverkusen über die Bühne geht.

Die erste Runde ist für Freitag (22.03.2019) angesetzt, ab Samstag greifen dann die besten 16 Dartspieler im PDC Pro Tour Ranking, mit einer Wildcard ausgestattet, ins Geschehen ein. Die Finalrunden sind für Sonntag angesetzt.

Van Gerwen und Co. in Leverkusen

Angeführt wird die Top-Ten der Setzliste von Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden, der aktuellen Nummer zwei der Pro Tour Ian White, dem schottischen Paradiesvogel Peter Wright.

Außerdem gibt der fünffache Weltmeister Raymond van Barneveld sein Comeback auf der European Tour. Der Niederländer hatte am Donnerstag, beim Premier-League-Event in Berlin, den deutschen Hoffnungsträger Max Hopp ausgeschaltet und damit Hopps Debüt in der Elite-Liga des Darts vermasselt.

Hopp wird wegen einer verpassten Meldefrist beim European-Tour-Turnier in Leverkusen nicht an den Start gehen.