NRW erlaubt bis zu ein Drittel Zuschauer-Auslastung

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat in der neuen Corona-Schutzverordnung, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, deutliche Freiheiten im Breitensport sowie bei Zuschauern vorgesehen. So führt sie unter anderem eine Zwischenstufe für den Fall einer Inzidenz zwischen 35 und 50 ein.

Aber bereits ab der Grenze von maximal 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Stadt oder dem Landkreis ist ab Freitag (28.05.2021) einiges möglich. Für alle Regelungen, wo ein Test benötigt wird, gilt, dass dort Geimpfte oder Genesene diesen nicht vorlegen müssen. Außerdem zählen sie bei einer bestimmten Personenanzahl wie im Breitensport nicht dazu. Bei Kapazitätsgrenzen wie der Stadionauslastung werden sie dagegen mitgezählt.