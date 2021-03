CHIO wird in den Herbst verschoben

Wie der Laurensberger Rennverein, der jedes Jahr den CHIO in Aachen organisiert, am Donnerstag (11.03.2021) bekannt gab, muss das Reitturnier in der Aachener Soers aufgrund der Corona-Pandemie erneut verschoben werden. Als neuer Termin wird nun der 10.-19. September angepeilt. Der Weltverband FEI gab dafür grünes Licht. Ursprünglich sollte das weltgrößte Reitturnier Ende Juni über die Bühne gehen.

Hoffen auf Zuschauer

Als Begründung gaben die Veranstalter die "Hoffnung auf mehr Zuschauer oder überhaupt Zuschauer", an. Turnierdirektor Frank Kemperman betonte, dass Gesundheit und Sicherheit an erster Stelle stehen würden. Wie viele Besucher dann zugelassen werden, entscheidet sich vermutlich erst in ein paar Monaten.