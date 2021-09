CHIO: Jana Wargers beste Deutsche im Preis von NRW

In der wichtigsten Springprüfung des Freitags belegte die 29-Jährige Jana Wargers aus Emsdetten auf Limbridge Platz drei. Im Stechen blieb das Duo ebenso fehlerfrei wie der siegreiche Franzose Nicolas Delmotte auf Urvoso du Roch und der zweitplatzierte Brite Scott Brash auf Hello Jefferson. Wargers war die langsamste des Trios. Nur diese drei Paare hatten auch das Stechen der mit 200.000 Euro dotierten Prüfung erreicht.

Nicht am Start war Marcus Ehning. Der 47-Jährige hatte einen Tag nach seinem Sturz am Donnerstagabend auf eine Teilnahme verzichtet. "Ich bin wieder fit", sagte der Reiter aus Borken. "Auch wenn es mir wieder gut geht: Das ist hier der CHIO Aachen, und dort startet man nur, wenn man definitiv bei 100 Prozent ist."

Ehning verabschiedet Erfolgspferd am Samstag

Ehning war in der Vorbereitung auf den prestigeträchtigen Nationenpreis auf dem Abreiteplatz mit seinem Pferd A la Carte gestürzt. Der Team-Olympiasieger von 2000 wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden keine schweren Verletzungen festgestellt. Sein Hengst überstand den Sturz unbeschadet. Ohne Ehning wurde das deutsche Team in dem mit einer Million Euro dotierten Mannschafts-Wettbewerb Sechster unter acht Teams.

Ob Ehning am Wochenende noch einmal in einer Prüfung beim weltweit größten Turnier antritt, ließ er offen. Er wolle die Entwicklung abwarten, meinte er. Am Samstagabend steigt er in jedem Fall in den Sattel. Dann wird sein Pferd Pret A Tout offiziell aus dem Sport verabschiedet. Mit dem mittlerweile 18 Jahre alten Wallach hatte Ehning unter anderem den Großen Preis in Aachen 2018 gewonnen.

dpa | Stand: 17.09.2021, 16:38