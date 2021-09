Nach dem Ausfall im vergangenen Jahr feiert mit dem CHIO Aachen ab Freitag (10.09.2021) das weltgrößte Fest des Pferdesports sein Comeback. Aufgrund der Corona-Pandemie müssen jedoch einige Einschränkungen und Regeln beachtet werden.

3G-Regel an allen Tagen

An allen Turniertagen wird in der Aachener Soers die 3G-Regel gelten - das bedeutet, das komplette Publikum muss entweder vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Mit Ausnahme des eigenen Platzes gilt zudem eine Maskenpflicht auf dem Gelände. "Das ist ein Gesetz, daran gibt es nichts zu rütteln" , erklärte Frank Kempermann, der Vorstandsvorsitzende des Aachen-Laurensberger Rennvereins.

Auch im Bereich der Zuschauer-Auslastung gibt es einige Einschränkungen. Man werde die Plätze im Schachbrett-Muster vergeben, damit niemand nebeneinander oder hintereinander sitzt. Insgesamt hat der ALRV angekündigt, dass man mit rund 33 Prozent der maximalen Auslastung plane. Statt rund 350.000 werden also "nur" 115.000 Pferdesport-Fans dabei sein können.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der Preis von Europa beim CHIO in Aachen. Sport live im Westen. . 03:30:00 Std. . Verfügbar bis 15.09.2021. WDR.

Kemperman: "Fans sollen gesund kommen und gesund gehen"

Auch ein abendliches Betreten des Veranstaltungsplatzes wird nicht möglich sein. "Die Tore bleiben, anders als sonst, abends zu" , sagte Kempermann. An den Turniertagen seien rund sechs Prozent der Stände aufgebaut. "Es gibt also genügend Platz für Abstand und zum Spazieren. Unser oberstes Gebot ist, dass man sich sicher fühlt. Wir wollen, dass die Leute gesund kommen und gesund gehen" , betonte er weiter.

Beim CHIO in Aachen stehen in diesem Jahr rund 300 Teilnehmende aus 30 Nationen am Start. Insgesamt sind ab Freitag mehr als 500 Pferde im Einsatz. Das Preisgeld beläuft sich auf insgesamt rund 2,7 Millionen Euro alleine im Springreiten.

Am besten dotiert ist der große Preis von Aachen am zweiten Veranstaltungs-Sonntag mit mehr als einer Million Euro. Der WDR überträgt den CHIO im Fernsehen und Livestream. Die Wettbewerbe werden am Freitag (10.09.2021) mit dem Voltigieren gestartet.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der Nationenpreis beim CHIO in Aachen. Sport live im Westen. . 03:05:00 Std. . Verfügbar bis 16.09.2021. WDR.

red | Stand: 06.09.2021, 12:51