Bouldern ist das Klettern ohne Seil. Dabei klettert man auf Felsblöcke oder Kletterwände, von denen man noch herunterspringen kann.

Ziel der Athleten: Das Finale in Berlin

Neben dem Spieltag in Duisburg findet die Bundesliga noch an zehn weiteren Orten in ganz Deutschland statt. Hier müssen die Teilnehmer so viele Boulder wie möglich schaffen, denn: Die 100 besten Athleten aus der Qualifikationsphase dürfen zum Finale nach Berlin fahren.

Viel Arbeit vorher

Seit Mittwochnachmittag wurde die Route für die drei verschiedenen Ligen aufgebaut. So mussten insgesamt 40 neue Boulder aufgebaut und beschriftet werden, bis Freitagnacht wurde daran gearbeitet. Über 1.000 Griffe wurden hier eingebaut.

Bouldern erstmals bei Olympischen Sommerspielen

Bei den Olympischen Sommerspielen Anfang August in Tokio ist erstmals Sportklettern als Diszplin dabei. Diese ist aufgeteilt in drei Bereiche: Lead, Speedklettern und Bouldern. Jeanne Graber von der Boulderhalle in Duisburg erhofft sich dadurch, dass ihr Sport generell bekannter wird und mehr Leute diesen einmal ausprobieren wollen.