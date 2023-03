Boxer Agit Kabayel: Auf Umwegen in die USA

Das Schwergewicht Agit Kabayel sorgte vor einem Jahr mit einem lukrativen Co-Promotion-Deal in den USA für Aufsehen und visierte den Sprung in die Elite der Gewichtsklasse an. Absagen, Verletzungen und Corona warfen ihn danach immer wieder zurück. Jetzt kehrt der zuletzt erfolgreichste Schwergewichtler Deutschlands in den Ring zurück. | sportschau