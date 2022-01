Laumann bestätigte in der Pressekonferenz des Landes NRW zur neuen Verordnung des Bundeslandes, dass "Menschen mit einer Auffrischungsimpfung keinen zusätzlichen Test mehr vorweisen müssen". Das würde neben der Gastronomie auch in Fitnesstudios und bei Sport in Innenräumen ab dem kommenden Donnerstag gelten.

Testung vor Ort möglich

Außerdem biete die neue Verordnung eine andere weitere Neuerung: Demnächst können Teilnehmer:innen einen Selbsttest mit zum Fitnessstudio oder zur Turnhalle bringen und diesen dort unter Aufsicht durchführen. "Es ist damit möglich, einen Test vor Ort zu absolvieren und dann direkt teilzunehmen", erläuterte Laumann explizit mit Blick auf Fitnessstudios.

Damit werden auch die von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ins Spiel gebrachten "Gruppen-Schnelltests" möglich. Bei diesen können Jugendliche und Kinder vor Ort unter Aufsicht eines Übungsleiters einen Test machen und müssen nicht vor der Sportausübung zu einer offiziellen Teststation.