Gruppen-Schnelltests in Vereinen im Gespräch

Er sprach sich für "Gruppen-Schnelltests" aus. So müssten Kinder und Jugendliche in den Sportvereinen oder anderen Gruppen nicht in eine offizielle Teststation gehen.

Hendrik Wüst

"Sondern, dass alle gemeinsam einen Schnelltest gemacht haben und der Gruppenleiter, die Gruppenleiterin aufpasst. Wir wollen das möglichst einfach machen. Wir wollen alle Anreize setzen fürs Boostern, weil die Impfung, und da besonders das Boostern, der Weg aus dieser Krise ist" , sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz.

Die Bund-Länder-Runde mit Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) hatte am Freitag keine neuen Beschlüsse zum Sport gefasst. Derzeit müssen nach der geltenden Corona-Schutzverordnung in NRW beispielsweise auch Menschen, die bereits eine Auffrischungsimpfung bekommen haben, zusätzlich einen aktuellen negativen Test vor dem Indoor-Sportreiben nachweisen ( 2G plus).

Dies gilt beispielsweise für das Betreten von Fitnessstudios oder beim Tennis in der Halle. Eine zusätzliche Testpflicht würde dann für Geboosterte entfallen.

Dagegen waren am Freitag weitere Einschränkungen für die Gastronomie beschlossen worden.